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    Витиньо не хочет возвращаться в ЦСКА

    Полузащитник московского ЦСКА Витиньо, выступающий на правах аренды за бразильский «Интернасионал», заявил, что хотел бы продолжить свои выступления на родине.

    «Я не в курсе переговоров между клубами, но «Интернасьонал» обговаривает этот вопрос с моим агентом и ЦСКА. Многое еще предстоит обсудить, но я хочу играть в «Интернасьонале» и в 2016 году», - сказал бразилец.

    В текущем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо принял участие в 28 матчах, в которых забил шесть голов. Согласно, арендному договору 22-летний футболист должен вернуться в расположение ЦСКА в январе 2016 года.

    Источник: ESPN

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    26.10.2015 17:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +443

      EVM 27 октября 2015, 00:14

      В родной и теплой Бразилии ему комфортней.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon 26 октября 2015, 23:28

      Ну и правильно, все равно ничего не добьется в этом клубе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > plusnindimon 27 октября 2015, 00:30

      Типо в бомжатне ваш толстозадый добьется много!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon > CSKA-39- 27 октября 2015, 12:40

      Сразу оскорбления, школьник что ли или просто малоразвитый?

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 26 октября 2015, 21:13

      Да Витька не особо жаждут увидеть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 26 октября 2015, 19:55

      Это ужасный провал армейской селекции. Им лучше не возвращать Витю

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      alladin13 26 октября 2015, 18:32

      Пусть выкупают, посмотрим как запоёт он на бразильские тугрики!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 26 октября 2015, 18:18

      Он бездарь и лентяй!Пусть остается там.

      3
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      Рейтинг: +23

      Denoiz > CSKA №1 26 октября 2015, 18:32

      За все время, что он пробыл у Слуцкого, он так ничего особенного и не показал. По сравнению с трансферами Думбии и Муссы - Витиньо 100% провал.

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Denoiz 26 октября 2015, 21:05

      Ну что ж, со всеми бывает

      0
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