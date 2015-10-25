Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов: «Возможно, Виллаш-Боаш останется в «Зените»

    Телекомментатор "НТВ-Плюс" Геннадий Орлов считает, что главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может остаться в команде после завершения сезона, несмотря на то, что португалец отказался продлевать контракт с петербургским клубом.

    "Есть такая поговорка, а может и мудрость: Никогда не говори "никогда". Если "Зенит" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов и попадет в двойку в чемпионате, то кто знает, может Виллаш-Боаш еще и останется в команде.

    Несмотря на шестиматчевую дисквалификацию португальца, все руководство в его руках. И Семак, и Соуза только выполняли его указания. Для Семака это не очень просто. Ведь, возможно, в будущем он будет и главным тренером – не просто так же его готовят. Но он общается с Виллаш-Боашем не как с начальником, а на равных. Сейчас он получает отличный опыт", - заявил Орлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 26 октября 2015, 18:32

      зенит чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 26 октября 2015, 17:49

      Пора Миллеру думать об импортозамещении.
      Посмотрите как вырос Слуцкий !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 25 октября 2015, 22:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      АВБ ни за что не останется во первых лимит еще ужесточат и команду некем укрепить а во вторых Зенит не выйдет в 1/2 финала ЛЧ дай бог выйти из группы а в ЧР очень сложно будет занять второе место

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11