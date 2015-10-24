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    РФПЛ. «Зенит» уничтожил «Анжи»

    В матче 13-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" уверенно разобрался с махачкалинским "Анжи" - 5:1. Дубль за авторством Артема Дзюбы, который забил в составе сине-бело-голубых уже в шестой игре подряд. Еще три мяча на счету Витселя, Шатова и Халка. Махачкалинцы же сумели ответить всего одним голом, который провел Максимов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) Анжи (Махачкала) 5:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Дзюба, 7; 1:1 – Максимов, 48; 2:1 – Витсель, 55; 3:1 – Дзюба, 67; 4:1 – Шатов, 73: 5:1 – Халк, 85.

    Зенит: Кержаков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Евсеев, 86), Витсель, Юсупов, Данни, Шатов (Рязанцев, 78), Халк, Дзюба (Долгов, 87).

    Анжи: Песьяков, Агаларов, Тагирбеков, Лазич, Ещенко (Абдулавов, 77), Жиров, Аруна (Мутари, 84), Мкртчян (Гасанов, 71), Максимов, Хадарцев, Боли.

    Предупреждения: Кришито, 17; Юсупов, 42.

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 18:51
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    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 24 октября 2015, 21:51

      Халк опять лучший, и ведь как играет на команду!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 24 октября 2015, 21:51

      Зенит без Боаша разыгрался. Тот только мешал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Mr Trueman > starche 24 октября 2015, 23:33

      То есть победа над Анжи это называется разыгрались?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 октября 2015, 21:29

      ну выиграли бомжи, ну случается и такое

      2
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 24 октября 2015, 21:50

      Зачем ВЫ вообще обсуждаете чьи-то победы?
      .
      Вы же Спартак, вы по определению должны обсуждать то, что вам ближе:
      поражения, унижения, падение спартаковской мордочкой в лужу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 24 октября 2015, 20:55

      с победой еще не все потеряно хватит сливать надо иметь цска

      2
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      ...
      Рейтинг: +154

      mondm > leva200683 24 октября 2015, 21:25

      ахаха думаешь Анжи одолели сильный стал

      0
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      ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 > mondm 25 октября 2015, 16:04

      думаю хватит помогать цска заваевывать титулы

      0
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      ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 > mondm 25 октября 2015, 16:27

      если они с тереком устроят предстовления как с другими типа цска старалось и победило вам самим не смешно смотреть или вы верите что вы реально непобедимы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +642

      somn 24 октября 2015, 20:41

      Халк молодец. Он может вообще не забивать, только отдавать пасы.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Temirayl05 24 октября 2015, 20:38

      Зайнал Кизилюртовский как игра?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Temirayl05 24 октября 2015, 20:37

      Бомбардир- и так мало посетителей, где Ваша корректность! Скоро этот сайт сам самоуничтожиться.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 24 октября 2015, 20:25

      надо ж так назвать новость

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      RMden 24 октября 2015, 20:23

      Анжи!!! Я уверен,что команда возьмёт своё! Анжи вперёд!!!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > RMden 24 октября 2015, 21:48

      Постарайтесь.
      .
      Сильный ведь гол сегодня забили, - значит, можете прибавить.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +9

      Kruta 24 октября 2015, 20:22

      Позор какой

      -2
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