РФПЛ. «Зенит» уничтожил «Анжи»

В матче 13-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» уверенно разобрался с махачкалинским «Анжи» – 5:1. Дубль за авторством Артема Дзюбы, который забил в составе сине-бело-голубых уже в шестой игре подряд. Еще три мяча на счету Витселя, Шатова и Халка. Махачкалинцы же сумели ответить всего одним голом, который провел Максимов.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 5:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Дзюба, 7; 1:1 – Максимов, 48; 2:1 – Витсель, 55; 3:1 – Дзюба, 67; 4:1 – Шатов, 73: 5:1 – Халк, 85.

Зенит: Кержаков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Евсеев, 86), Витсель, Юсупов, Данни, Шатов (Рязанцев, 78), Халк, Дзюба (Долгов, 87).

Анжи: Песьяков, Агаларов, Тагирбеков, Лазич, Ещенко (Абдулавов, 77), Жиров, Аруна (Мутари, 84), Мкртчян (Гасанов, 71), Максимов, Хадарцев, Боли.

Предупреждения: Кришито, 17; Юсупов, 42.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

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