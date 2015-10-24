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    РФПЛ. «Зенит» уничтожил «Анжи»

    В матче 13-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» уверенно разобрался с махачкалинским «Анжи» – 5:1. Дубль за авторством Артема Дзюбы, который забил в составе сине-бело-голубых уже в шестой игре подряд. Еще три мяча на счету Витселя, Шатова и Халка. Махачкалинцы же сумели ответить всего одним голом, который провел Максимов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) Анжи (Махачкала) 5:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Дзюба, 7; 1:1 – Максимов, 48; 2:1 – Витсель, 55; 3:1 – Дзюба, 67; 4:1 – Шатов, 73: 5:1 – Халк, 85.

    Зенит: Кержаков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Евсеев, 86), Витсель, Юсупов, Данни, Шатов (Рязанцев, 78), Халк, Дзюба (Долгов, 87).

    Анжи: Песьяков, Агаларов, Тагирбеков, Лазич, Ещенко (Абдулавов, 77), Жиров, Аруна (Мутари, 84), Мкртчян (Гасанов, 71), Максимов, Хадарцев, Боли.

    Предупреждения: Кришито, 17; Юсупов, 42.

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 18:51
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    Комментарии (38)
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    RMden
    1445707429
    Анжи!!! Я уверен,что команда возьмёт своё! Анжи вперёд!!!!!
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    stas-kst
    1445707551
    надо ж так назвать новость
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    Temirayl05
    1445708231
    Бомбардир- и так мало посетителей, где Ваша корректность! Скоро этот сайт сам самоуничтожиться.
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    Temirayl05
    1445708323
    Зайнал Кизилюртовский как игра?
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    somn
    1445708507
    Халк молодец. Он может вообще не забивать, только отдавать пасы.
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    leva200683
    1445709339
    с победой еще не все потеряно хватит сливать надо иметь цска
    Ответить
    REDWHITE_
    1445711364
    ну выиграли бомжи, ну случается и такое
    Ответить
    starche
    1445712661
    Зенит без Боаша разыгрался. Тот только мешал.
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    starche
    1445712703
    Халк опять лучший, и ведь как играет на команду!
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    ologreds
    1694996937
    numo446320
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