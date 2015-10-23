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    Кокорин: «Прогнозировать игру «Спартака» невозможно»

    Нападающий «Динамо» Александр Кокорин рассказал о своих ожиданиях от грядущего московского дерби против «Спартака», которое состоится в рамках 13-го тура РФПЛ. Футболист считает игру соперника непредсказуемой.

    «Пока в этом сезоне видел два их матча – с ЦСКА и «Зенитом». Очень интересные встречи, но для полноценных выводов этого маловато. Мы всегда знаем, чего ожидать от ЦСКА и «Зенита», со «Спартаком» же сложнее – хорошие матчи чередуются с плохими, поэтому что-то прогнозировать невозможно. Как и мы, «Спартак» недоволен результатами на старте сезона. «Динамо» же главное – не оглядываться на соперника, а самим сыграть в свой лучший футбол. Придет много болельщиков, должна получиться интересная встреча», - говорит Кокорин.

    Также игрок прокомментировал возможную встречу на поле с Владимиром Гранатом, который ранее выступал за «Динамо», а теперь защищает цвета «Спартака».

    «Мы продолжаем общаться с Володей. Но думаю, что Гранату будет гораздо интереснее сыграть против своего прежнего клуба, чем нам против него».

    В матче с «Амкаром» Кокорин забил свой 49-й гол за «Динамо».

    «До юбилейного 50-го остался всего один мяч. Было бы неплохо его забить уже в ближайшем туре «Спартаку», - надеется Кокорин.

    Источник: ФК «Динамо»

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    23.10.2015 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      Legion-o 23 октября 2015, 23:16

      Да, за то твою игру можно с легкостью спрогнозировать, хрен ошибешься!

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