Хаманн: «Порой кажется, что Моуринью умоляет об отставке»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился своим мнением о работе главного тренера лондонского «Челси» Жозе Моуринью в этом сезоне.

«Я не знаю, о чем думает владелец команды, не знаю всех обстоятельств, но порой создается впечатление, что Моуринью умоляет об отставке.

Главное, что волнует меня, похоже на то, что он потерял контакт со всеми игроками «Челси». Если ты хочешь увидеть реакцию игрока и ты сажаешь его на скамейку запасных, как он недавно сделал это с Эденом Азаром – это нормально. Но зачем путать футболиста и унижать его, выпуская при этом на замену на 89 минуте? И подобные отношения у Моуринью похоже с большинством игроков.

Дела «Челси» складываются не лучшим образом, но еще рано о чем-то говорить. Они сумели сделать неплохой старт в Лиге чемпионов и в английской Премьер-лиге еще все впереди. Могут ли они выиграть чемпионат, учитывая где они сейчас находятся? Это будет очень тяжело, но дорога к титулу еще открыта, и мы в праве ожидать чего-то подобного от игроков мирового уровня, которые собраны в «Челси», – заявил Хаманн.