Колыванов: «Претензий к руководству нет и быть и не может»

Сегодня Игорь Колыванов был уволен с поста главного тренера «Уфы». Российский специалист прокомментировал такое решение, отметив, что у него нет претензий к руководству клуба.

«Благодарен руководству клуба, президенту республики за те три с половиной года, что мы вместе проработали. Никаких претензий у меня нет и быть и не может. Добивались хороших результатов, но футбол не стоит на месте. В этом году не все у нас складывается. Поэтому, чтобы как-то встряхнуть команду, решили сменить тренера. Может быть, это и к лучшему.

Да, уже простился с командой, на позитивной ноте пообщались с ребятами и руководством. Это футбол - все все прекрасно понимают. Нужно, чтобы "Уфа" набирала очки», - сказал Колыванов.

Напомним, что Колыванов возглавлял башкирскую команду с 2012 года. В текущем сезоне «Уфа» набрала лишь семь очков в 12 турах.