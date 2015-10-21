Колыванов уволен из «Уфы»

Футбольный клуб «Уфа» и Игорь Колыванов по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество. Кроме Колыванова в отставку отправлен и его помощник Виктор Лосев.

На пост главного тренера «Уфы» назначен Евгений Перевертайло, который ранее работал с командами «Сигнал» ( Изобильный), СКА (Ростов-на-Дону), ФК «Астрахань», «Машук-КМВ»(Пятигорск), ФК «Нижний Новгород», «Балтика»(Калининград) и «Тосно» (Ленинградская обл).