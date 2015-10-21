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    Колыванов уволен из «Уфы»

    Футбольный клуб «Уфа» и Игорь Колыванов по обоюдному согласию сторон прекратили сотрудничество. Кроме Колыванова в отставку отправлен и его помощник Виктор Лосев.

    На пост главного тренера «Уфы» назначен Евгений Перевертайло, который ранее работал с командами «Сигнал» ( Изобильный), СКА (Ростов-на-Дону), ФК «Астрахань», «Машук-КМВ»(Пятигорск), ФК «Нижний Новгород», «Балтика»(Калининград) и «Тосно» (Ленинградская обл).

    Источник: ФК «Уфа»

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    21.10.2015 15:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 октября 2015, 21:19

      Уважаю Колыванова!!!!Удачи ему в будущем!!!!Надеюсь в ближайшее время возглавит клуб РПЛ,ну как минимум ФНЛ...

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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 21 октября 2015, 17:29

      Он молодец,мне его команда нравиться,только есть невезение...,УДАЧИ КОЛЫВАНОВУ!!!

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      Рейтинг: +224

      Ele13 21 октября 2015, 16:08

      Жаль Колыванова, плодотворную работу он провёл в Уфе, вывел клуб в Высшую Лигу.

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