Отец Неймара: «Барселона» была в ярости»

Отец нападающего «Барселоны» Неймара раскритиковал руководство «Сантоса» за то, что бразильский клуб ставит под сомнение законность трансфера его сына.

«Барселона» была в ярости. Это произошло очень некстати. «Сантос» действовал безрассудно, словно у владельцев клуба ментальная диарея. Со времени перехода моего сына в «Барселону» прошло уже два года, и теперь они ставят под сомнение трансфер, одобренный ФИФА. У кого были права на Неймара? У «Сантоса». А у кого они сейчас? У «Барселоны». Все очень просто», - рассуждает бразилец.

Родителю футболиста не нравится вся сложившаяся ситуация в целом.

«Наша семья находится в опасности из-за разного рода разбирательств, которые влияют на наши планы. Необходимо это закончить. Как мы можем продлить контракт, если нет стабильности в ситуации с налогами? Что вообще происходит? Испания должна сказать, могут ли мои компании работать с Неймаром».

Кроме того, отец Неймара поведал о том, как «Барселона» отказалась продать его сына в «МЮ».

«Из «МЮ» позвонили в «Барселону» и услышали, что Неймар не продается. Все спокойны, а сын решил играть здесь».