Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Сантос» добивается дисквалификации Неймара на 6 месяцев

    Руководство бразильского «Сантоса» обратилось к ФИФА с просьбой дисквалифицировать нападающего «Барселоны» Неймара на 6 месяцев, сообщает O Globo.

    Бразильцы считают, что их бывший игрок нарушил условия договоренности с «Сантосом» касательно его перехода в каталонский гранд.

    «Барселона» сообщила, что в 2013 году приобрела Неймара за 57,1 миллион евро, но «Сантос» утверждает, что сумма сделки составила 94,8 миллионов евро, и обвиняет испанцев в налоговом мошенничестве.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      kun 15 октября 2015, 17:07

      игрочишка-то чем провинился?меры нужно принимать в отношении руководства клуба,которое было на тот момент.сам бразилец мог и не знать точную сумму сделки.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11