«Сантос» добивается дисквалификации Неймара на 6 месяцев

Руководство бразильского «Сантоса» обратилось к ФИФА с просьбой дисквалифицировать нападающего «Барселоны» Неймара на 6 месяцев, сообщает O Globo.

Бразильцы считают, что их бывший игрок нарушил условия договоренности с «Сантосом» касательно его перехода в каталонский гранд.

«Барселона» сообщила, что в 2013 году приобрела Неймара за 57,1 миллион евро, но «Сантос» утверждает, что сумма сделки составила 94,8 миллионов евро, и обвиняет испанцев в налоговом мошенничестве.