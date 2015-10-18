Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей к Евро-2016

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы 2016 года. Жребий не только разделит восемь участников на пары, но и решит, кто первым проведет матчи на домашнем поле.

В числе "сеянных" оказались сборные Боснии и Герцеговины, Украины, Швеции и Венгрии. Их возможными соперниками могут стать команды Дании, Ирландии, Норвегии и Словении.

Отметим, что жеребьевка начнется сегодня в 12:20 по МСК.