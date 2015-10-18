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    Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей к Евро-2016

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы 2016 года. Жребий не только разделит восемь участников на пары, но и решит, кто первым проведет матчи на домашнем поле.

    В числе "сеянных" оказались сборные Боснии и Герцеговины, Украины, Швеции и Венгрии. Их возможными соперниками могут стать команды Дании, Ирландии, Норвегии и Словении.

    Отметим, что жеребьевка начнется сегодня в 12:20 по МСК.

    Источник: ТАСС

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    18.10.2015 09:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 октября 2015, 13:25

      хаха, угадал я )) но думаю что Украина пролетит мимо турнира, к сожелению.

      -1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 18 октября 2015, 12:03

      Я бы 2 за грамматику редактору поставил.

      -3
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      Рейтинг: +9

      якуш 18 октября 2015, 10:02

      Оставляю свой прогноз: Швеция-Норвегия; Украина-Ирландия; Босния и Герцеговина-Дания, Венгрия-Словения.

      -1
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > якуш 18 октября 2015, 10:15

      Украина-Дания

      2
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      Рейтинг: +9

      якуш > dante_voorhees 18 октября 2015, 10:27

      Возможно, но я склоняюсь больше к такому прогнозу

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > якуш 18 октября 2015, 10:48

      Украина Словения)) и пролет мимо евро

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > dzvinka 18 октября 2015, 10:53

      Не пролет, а не полет на Евро

      0
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