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    Германия получила ЧМ-2006 благодаря взяткам

    Германия незаконно получила право на проведение чемпионата мира 2006 года. Такая информация появилась в немецкой прессе.

    Сообщается, что Германия подкупила четырех членов исполкома ФИФА через созданный с этой целью тайный фонд. Посредником при передаче денег якобы выступил Роберт Луис-Дрейфус, который в то время возглавлял концерн Adidas и перевел в этот фонд более десяти миллионов евро. Если эта информация соответствует действительности, то в пересчете на сегодняшний курс функционеры ФИФА получили тогда 6,7 миллионов.

    Немецкий футбольный союз уже прокомментировал эти сведения, сообщив, что было проведено внутреннее расследование, которое не выявило признаков подкупа.

    В финальной стадии выборов страны-хозяйки ЧМ-2006 Германия обошла ЮАР с отрывом в один голос.

    Источник: Spiegel

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    16.10.2015 19:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 октября 2015, 22:13

      Ахахахах! Эти дрейфусы вечно во что-то вляпаются в пользу Германии, даром, что евреи.

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