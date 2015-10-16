Германия получила ЧМ-2006 благодаря взяткам

Германия незаконно получила право на проведение чемпионата мира 2006 года. Такая информация появилась в немецкой прессе.

Сообщается, что Германия подкупила четырех членов исполкома ФИФА через созданный с этой целью тайный фонд. Посредником при передаче денег якобы выступил Роберт Луис-Дрейфус, который в то время возглавлял концерн Adidas и перевел в этот фонд более десяти миллионов евро. Если эта информация соответствует действительности, то в пересчете на сегодняшний курс функционеры ФИФА получили тогда 6,7 миллионов.

Немецкий футбольный союз уже прокомментировал эти сведения, сообщив, что было проведено внутреннее расследование, которое не выявило признаков подкупа.

В финальной стадии выборов страны-хозяйки ЧМ-2006 Германия обошла ЮАР с отрывом в один голос.