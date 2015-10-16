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    Глеб: «Мы с Гвардиолой кричали друг на друга»

    Полузащитник БАТЭ и бывший игрок «Барселоны» Александр Глеб рассказал о своих отношениях с Хосепом Гвардиолой, который тренировал каталонский клуб во время пребывания там белорусского футболиста.

    «Я постоянно перечил Гвардиоле и не слушал его. Он говорил мне пойти на курсы испанского, чтобы я мог влиться в команду, но я этого не сделал. Мы кричали друг на друга. Когда он чего-то от меня ожидал, я не делал этого, и мои отказы были похожи на поведение ребенка. Мое сознание было словно в тумане, и я игнорировал Гвардиолу», - рассказывает Глеб.

    Футболист считает себя виноватым в том, что ему пришлось покинуть «Барселону».

    «В том, что я не смог продолжить играть за «Барселону», моя вина. Все дело в моем характере. Я переживал тогда стресс из-за проблем в своей личной жизни».

    Кроме того, Глеб сравнил состав каталонцев тех времен и сегодняшнюю команду.

    «Никто не мог обыграть тот состав «Барселоны», их невозможно было остановить. Думаю, они показывали лучший футбол, чем нынешний состав».

    20 октября Глеб в составе БАТЭ будет противостоять «Барселоне» в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    16.10.2015 19:00
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