Зотов: «В каждом матче пытаемся играть в атакующий футбол»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Зотов в преддверии столичного дерби с «Локомотивом» рассказал о своих ожиданиях от игры.

«Мы в каждом матче пытаемся играть в атакующий футбол. Другой вопрос, что не всегда это получается, так как многое в том числе зависит от соперника. «Локомотив» любит играть вторым номером, но так как мы играем дома перед своими болельщиками, которые погонят нас вперед, будем действовать первым номером. Главное – не терять концентрацию и быть предельно внимательными с контратаками, в которые «Локо» убегает очень хорошо.

В прошлом сезоне мы с «Арсеналом» обыграли их в Черкизово (1:0). Выставили «ромб» в центре, чем удивили соперника. Но тогда «Локо», похоже, нас недооценил и не настроился на матч должным образом. Сейчас такого, конечно, не будет», – сказал Зотов.