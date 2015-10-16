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    Синодзука: «Не собирался оставаться в Москве надолго»

    Полузащитник молодежной команды московского "Спартака" Иппэй Синодзука рассказал о том, как оказался в России.

    «После аварии на атомной станции «Фукусима-1», когда еще не были понятны последствия катастрофы, жизнь вокруг будто замерла. Перестали работать школы, не ходил общественный транспорт. Тогда мы со старшей сестрой решили совершить путешествие в Россию, откуда родом наша мама.

    Не собирался оставаться в Москве надолго. Пошел в команду «Воробьевы горы», чтобы чем-то себя занять. Зимой в минус десять играли в коробке на льду. Привез с собой из Японии кожаные бутсы, которые тут же пришли в негодность от таких условий. Так, в дырявой обуви, в поисках более серьезной команды отправился в «Чертаново». А оттуда меня пригласили в «Спартак». Год провел в Академии, затем стал играть в дубле.

    Загадывать о будущем не хочу, в жизни может случиться всякое. Но сейчас отдаю футболу все свое время и все силы», - поделился Синодзука.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.10.2015 12:50
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