Гутьеррес подал в суд на «Ньюкасл» за дискриминацию по инвалидности

Полузащитник "Депортиво" Хонас Гутьеррес собирается отсудить у "Ньюкасла" два миллиона фунтов.



33-летний аргентинец подал в суд на бывший клуб из-за дискриминации по инвалидности. Футболист, который на протяжении года боролся с раком яичек, заявил, что самостоятельно оплачивал свое лечение.



Напомним, что в конце прошлого сезона Гутьеррес победил болезнь и вернулся на поле, однако клуб принял решение расстаться с ним.