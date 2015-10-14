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    Гутьеррес подал в суд на «Ньюкасл» за дискриминацию по инвалидности

    Полузащитник "Депортиво" Хонас Гутьеррес собирается отсудить у "Ньюкасла" два миллиона фунтов.

    33-летний аргентинец подал в суд на бывший клуб из-за дискриминации по инвалидности. Футболист, который на протяжении года боролся с раком яичек, заявил, что самостоятельно оплачивал свое лечение.

    Напомним, что в конце прошлого сезона Гутьеррес победил болезнь и вернулся на поле, однако клуб принял решение расстаться с ним.

    Источник: Daily Mail

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    14.10.2015 23:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 октября 2015, 09:37

      Ну они вроде как не обязаны были, но могли помочь... но у Ньюкасла такой президент скупердяй )).

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 15 октября 2015, 06:16

      а разве клуб обязан оплачивать лечение игрока, если это не травма, полученная на игре/тренировке? Где это так, что работодатель оплачивает лечение работникам? Только если это специально оговорено контрактом, или же есть отдельная страховка на этот случай.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 15 октября 2015, 00:00

      Мужик вышел и затащил в первом же матче после болезни, а его из клуба поперли.

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      Рейтинг: +193

      westerose 14 октября 2015, 23:34

      Плохой танцор, хороший папа.

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