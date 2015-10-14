Гутьеррес подал в суд на «Ньюкасл» за дискриминацию по инвалидности

Ну они вроде как не обязаны были, но могли помочь... но у Ньюкасла такой президент скупердяй )).
Полузащитник "Депортиво" Хонас Гутьеррес собирается отсудить у "Ньюкасла" два миллиона фунтов.
33-летний аргентинец подал в суд на бывший клуб из-за дискриминации по инвалидности. Футболист, который на протяжении года боролся с раком яичек, заявил, что самостоятельно оплачивал свое лечение.
Напомним, что в конце прошлого сезона Гутьеррес победил болезнь и вернулся на поле, однако клуб принял решение расстаться с ним.