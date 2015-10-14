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    Александр Кержаков: «Хочу продлить контракт с «Зенитом»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков поделился своими планами на будущее, которое для себя он видит только в клубе из Санкт-Петербурга.

    - Я хочу играть в футбол и остаюсь действующим футболистом. Сейчас тренируюсь. Готовлюсь к зиме. Вроде как договорились с руководством «Зенита», что они готовы отпустить меня в аренду в заграничный клуб. Будем готовиться, смотреть варианты, планирую воспользоваться этим, поехать поиграть, чтобы летом, когда заканчивается контракт, продлить его.

    - Виллаш-Боаш уходит… В связи с этим мечта петербургских болельщиков - увидеть вас с братом Михаилом на одном поле в составе «Зенита» - может осуществиться? Есть вероятность, что это случится?

    - Это не ко мне вопрос, а к руководству клуба. Но мне бы этого хотелось.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.10.2015 07:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 14 октября 2015, 11:40

      Александр! Тут вы не одиноки! В Зенит хотят до-фига сколько...!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 14 октября 2015, 10:40

      329 лямов,видать,ушли? Ещё решил подзаработать? Так иди в Факел)))

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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: +193

      westerose 14 октября 2015, 08:31

      Ну бабки платят, х*ли на скамейке не сидеть. Я б тоже так хотел.

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