Александр Кержаков: «Хочу продлить контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился своими планами на будущее, которое для себя он видит только в клубе из Санкт-Петербурга.

– Я хочу играть в футбол и остаюсь действующим футболистом. Сейчас тренируюсь. Готовлюсь к зиме. Вроде как договорились с руководством «Зенита», что они готовы отпустить меня в аренду в заграничный клуб. Будем готовиться, смотреть варианты, планирую воспользоваться этим, поехать поиграть, чтобы летом, когда заканчивается контракт, продлить его.

– Виллаш-Боаш уходит… В связи с этим мечта петербургских болельщиков – увидеть вас с братом Михаилом на одном поле в составе «Зенита» – может осуществиться? Есть вероятность, что это случится?

– Это не ко мне вопрос, а к руководству клуба. Но мне бы этого хотелось.