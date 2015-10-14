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    Александр Кержаков: «Хочу продлить контракт с «Зенитом»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился своими планами на будущее, которое для себя он видит только в клубе из Санкт-Петербурга.

    – Я хочу играть в футбол и остаюсь действующим футболистом. Сейчас тренируюсь. Готовлюсь к зиме. Вроде как договорились с руководством «Зенита», что они готовы отпустить меня в аренду в заграничный клуб. Будем готовиться, смотреть варианты, планирую воспользоваться этим, поехать поиграть, чтобы летом, когда заканчивается контракт, продлить его.

    – Виллаш-Боаш уходит… В связи с этим мечта петербургских болельщиков – увидеть вас с братом Михаилом на одном поле в составе «Зенита» – может осуществиться? Есть вероятность, что это случится?

    – Это не ко мне вопрос, а к руководству клуба. Но мне бы этого хотелось.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.10.2015 07:45
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    Комментарии (6)
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    westerose
    1444800707
    Ну бабки платят, х*ли на скамейке не сидеть. Я б тоже так хотел.
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    Сармат Ростов
    1444808441
    329 лямов,видать,ушли? Ещё решил подзаработать? Так иди в Факел)))
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    2 ЗЛОДЕЯ
    1444812003
    Александр! Тут вы не одиноки! В Зенит хотят до-фига сколько...!
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    ologreds
    1694996996
    numo445298
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