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    Билоног: «В России себя чужаком не чувствую»

    Полузащитник «Урала» Дмитрий Билоног рассказал о том, как его приняли в Екатеринбурге.

    «Украина и Россия – это примерно одинаковые страны. Я их обе люблю. Вообще считаю, что футбол вне политики. Я же приехал сюда в первую очередь играть. Для себя, для команды. Почему если в верхах что-то не поделили, должны страдать простые люди? Это ненормально.

    В «Урале» никто не ставит акцент на том, что я из другой страны. И я себя чужаком не чувствую. Команда меня очень тепло приняла. Другое дело, что мы еще не так близко общаемся. Да и у всех игроков семьи. Это я в 20 лет пока холост.

    У нас дома хорошие клубы. Но в России уровень футбола намного выше, чем на Украине. Поэтому я сразу ориентировался на «Урал», - признался Билоног.

    Напомним, что Билоног является воспитанником донецкого «Шахтера». Свой следующий матч «Урал» проведет на выезде в субботу, 17 октября, против ЦСКА.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    13.10.2015 12:47
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