Ярмоленко: «Де Хеа отыграл вообще без ошибок»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о матче отборочного цикла к Евро-2016 с Испанией (0:1). По словам форварда, команда создала очень много моментов, но не хватило везения.



"Вся наша группа атаки должна была забивать хотя бы по разу, моменты были у всех, в том числе и у меня. Во-первых, очень надежно, вообще без ошибок отыграл вратарь испанцев Давид Де Хеа, тогда как нам, напротив, постоянно не везло. Даже как-то странно: столько создать и остаться ни с чем", – сказал Ярмоленко.

Ранее главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске пожелал удачи сборной Украины в стыковых матчах.