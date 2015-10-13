Дель Боске пожелал удачи сборной Украины в стыковых матчах

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске после гостевой победы над Украиной (1:0) в рамках отборочного раунда Евро-2016 отметил игру голкипера своей команды Давида де Хеа. Также специалист пожелал удачи украинцам в стыковых встречах.



"Мне предстоит сделать трудный выбор, ведь в заявку на Евро-2016 попадут только 23 игрока. Но до этого еще есть время. У нас хорошие футболисты, и теперь наша работа стала легче. Мы очень рады. Мы получили бесценный опыт, учитывая, как много изменений пришлось сделать. Украинцы здорово действовали, но великолепно сыграл и Давид де Хеа. За сборную Украины выступают прекрасные футболисты. Не многие команды могут похвастать таким набором исполнителей. Желаю им всего наилучшего в стыковых матчах", - сказал Дель Боске.