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    Дель Боске пожелал удачи сборной Украины в стыковых матчах

    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске после гостевой победы над Украиной (1:0) в рамках отборочного раунда Евро-2016 отметил игру голкипера своей команды Давида де Хеа. Также специалист пожелал удачи украинцам в стыковых встречах.

    "Мне предстоит сделать трудный выбор, ведь в заявку на Евро-2016 попадут только 23 игрока. Но до этого еще есть время. У нас хорошие футболисты, и теперь наша работа стала легче. Мы очень рады. Мы получили бесценный опыт, учитывая, как много изменений пришлось сделать. Украинцы здорово действовали, но великолепно сыграл и Давид де Хеа. За сборную Украины выступают прекрасные футболисты. Не многие команды могут похвастать таким набором исполнителей. Желаю им всего наилучшего в стыковых матчах", - сказал Дель Боске.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 07:55
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