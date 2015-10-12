Россия - Черногория. Дзагоев и Кузьмин выйдут в стартовом составе

Стали известны составы сборных России и Черногории на поединок, который начнется в 19:00 на "Открытие Арене". Леонид Слуцкий сделал два изменения по сравнению с матчем против Молдавии - вместо Мамаева на поле появится Дзагоев, а травмированного Смольникова заменит Кузьмин.

Полностью стартовый состав сборной России выглядит так: Акинфеев, Кузьмин, Игнашевич,Березуцкий А., Комбаров Д., Денисов, Кокорин, Дзагоев, Широков, Шатов, Дзюба.

Состав сборной Черногории выглядит так: Миятович, Балич, Савельич, Савич, Симич, Родич, Вукчевич, Кашчелан, Николич, Мандич, Бечирай.