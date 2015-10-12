Джером Боатенг: «С такой игрой нам лучше вообще не ехать на Евро-2016»

Защитник сборной Германии Джером Боатенг раскритиковал своих партнеров по команде после победы над Грузией (2:1).

«С такой формой нам лучше вообще не ехать во Францию. Мы не можем играть против команд топ-уровня так. Я должен говорить об этом прямо. У нас нет звезд мирового уровня, поэтому мы должны работать над своей игрой. Сегодня мы должны были в первом тайме вести в счете 3:0 или 4:0, но этого не произошло», - заявил Боатенг.

Напомним, после вчерашней победы сборная Германии оформила выход на Евро-2016.