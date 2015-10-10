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    Снейдер остался недоволен качеством травы в Казахстане

    Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер прокомментировал победу своей команды в Казахстане (2:1).

    "Мы имели несколько хороших моментов, чтобы повести в счете, которые упустили. Неплохо, что удалось отличиться до перерыва, так как это помогло снять немного напряжение. На таком поле трудно показывать футбол высокого качества. Да и риск получить травму может возрасти в разы. Результат закономерен. Жаль, что не смогли забить больше. В целом я рад, потому что, сегодня победил сильнейший", - приводит слова Снейдера vesti.kz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 22:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +72

      HardPony 11 октября 2015, 20:37

      Снейдер ты свою карьеру просрал по турциям разъезжая. не о траве думать тебе надо

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 11 октября 2015, 09:40

      Трава? Ну конечно, избалованным амстердамскими травками трудно угодить :)

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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 11 октября 2015, 07:53

      синтетика есть синтетика, какая тут трава.

      0
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      Рейтинг: +10

      mancunian1992 10 октября 2015, 23:58

      Это Казахстан детка))

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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 10 октября 2015, 23:41

      НАДО БЫЛО СВОИ КУСТИКИ ПРИВОЗИТЬ)))

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