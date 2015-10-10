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    Шишкин: «Вызвали вместо Смольникова, но я в обойме»

    Защитник "Локомотива" Роман Шишкин прокомментировал свой вызов в состав сборной России вместо получившего травму Игоря Смольникова.

    "После игры написали СМС Дима Тарасов и Денис Глушаков, что меня могут вызвать в сборную. Но я, в принципе, и сам понимал, что есть такая вероятность. До конца узнал об этом из звонка тренера утром. Парой фраз со Слуцким сегодня перекинулись, поздоровались.

    Понимаю, что меня вызвали из-за травмы Смольникова. Кузьмин вчера вышел на замену и хорошо сыграл, и со Швецией он выходил. В принципе, я это все понимаю, это тренерский выбор. Я нахожусь в обойме, а там как получится", - заявил Шишкин.

    Напомним, Россия 12 октября на "Открытие Арене" примет Черногорию в последнем туре отбора Евро-2016. Для выхода в финальную часть национальной команде достаточно не проиграть в этом матче.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.10.2015 19:39
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