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    Слуцкий: «Кокорин провел очень качественный второй тайм»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал уровень игры полузащитной линии национальной команды в победном матче отборочного раунда Евро-2016 против сборной Молдавии (2:1).

    «Высокий уровень брака у Кокорина в первом тайме? Там и у Широкова был большой процент брака, и у Шатова. То есть я не могу сказать, что Кокорин сильно в этом смысле выделялся. Поэтому вопрос был не в перестановках. Мне нужно было посмотреть, как будем действовать в несколько иной манере, прежде чем принимать или не принимать персональные решения. Еще раз говорю: мы просто перестроились, и я должен был посмотреть основной состав в новой ситуации. Считаю, что второй тайм Кокорин провел очень качественно.

    Я для себя сразу определил: если не Дзагоев, то Мамаев. Каждый из футболистов мог сыграть лучше, но в целом – да, я им доволен. Тем более что, насколько понимаю, для него это был первый матч в стартовом составе национальной команды», - сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2015 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 10 октября 2015, 15:08

      Какой нафиг процент брака у Широкова?! Он вообще не играл.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 октября 2015, 13:57

      Качественно-это когда нападающий реализовывает свои моменты, ну хотя бы один! А Кокорин даже упасть в штрафной без артистизма не смог! Ну не Безбородов же судил матч!

      -1
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