Слуцкий: «Кокорин провел очень качественный второй тайм»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал уровень игры полузащитной линии национальной команды в победном матче отборочного раунда Евро-2016 против сборной Молдавии (2:1).

«Высокий уровень брака у Кокорина в первом тайме? Там и у Широкова был большой процент брака, и у Шатова. То есть я не могу сказать, что Кокорин сильно в этом смысле выделялся. Поэтому вопрос был не в перестановках. Мне нужно было посмотреть, как будем действовать в несколько иной манере, прежде чем принимать или не принимать персональные решения. Еще раз говорю: мы просто перестроились, и я должен был посмотреть основной состав в новой ситуации. Считаю, что второй тайм Кокорин провел очень качественно.

Я для себя сразу определил: если не Дзагоев, то Мамаев. Каждый из футболистов мог сыграть лучше, но в целом – да, я им доволен. Тем более что, насколько понимаю, для него это был первый матч в стартовом составе национальной команды», – сказал Слуцкий.