Лев: «Ирландцы играли в прямолинейный футбол»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не скрывал своего разочарования после поражения от Ирландии в рамках отбора Евро-2016, которое не позволило его команде завоевать путевку в финальную часть за тур до финиша.

«Это неожиданное и, конечно, ненужное поражение. Мы были готовы к такой игре и знали, что ирландцы будут играть в прямолинейный футбол, делать ставку на оборону. Играли лучше, но все время ошибались при последней передаче», - заявил Лев.

Отметим, в последнем туре немцам достаточно набрать одно очко, чтобы напрямую выйти в финальную часть Евро-2016. Германия 11 октября примет на своем поле Грузию.