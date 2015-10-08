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    Евро-2016. Ирландия обыграла Германию, Левандовски спас Польшу

    Сборная Ирландии на своем поле обыграла Германию со счетом 1:0 в рамках 9-го тура отбора Евро-2016. Победу команде Роя Кина принес Лонг во второй половине встречи.

    Шотландия не удержала победу над Польшей. Матч завершился со счетом 2:2, а спас поляков Роберт Левандовски, забив гол в компенсированное время. Шотландцы после этого результата лишились шансов даже на попадание в плей-офф.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа D. 9-й тур.

    Ирландия — Германия — 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Лонг, 70.

    Шотландия — Польша — 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 — Левандовски, 3; 1:1 — Ричи, 45; 2:1 — Флетчер, 62; 2:2 — Левандовски, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 23:52
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