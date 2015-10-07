Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Опубликовано расписание 14-18-го туров РФПЛ

    Российская футбольная Премьер-лига обнародовала расписание 5 туров чемпионата России по футболу, которые будут предшествовать зимнему перерыву. 14-й тур состоится после игр 1/8 Кубка России и начнется в субботу 31 октября матчем ЦСКА – «Уфа». Четвертьфиналы Кубка России пройдут 5-6 декабря.

    14 тур

    31 октября (суббота)

    ЦСКА - «Уфа» 14:30

    «Зенит» - «Мордовия» 17:00

    1 ноября (воскресенье)

    «Крылья Советов» - «Краснодар» 14:00

    «Анжи» - «Рубин» 16:30

    «Кубань» - «Локомотив» 19:00

    «Спартак» - «Урал» 19:30

    2 ноября (понедельник)

    «Амкар» - «Терек» 17:00

    «Ростов» - «Динамо» 19:30

    15 тур

    6 ноября (пятница)

    «Мордовия» - «Анжи» 19:00

    7 ноября (суббота)

    «Урал» - «Ростов» 14:00

    «Уфа» - «Амкар» 16:15

    «Динамо» - «Кубань» 18:30

    «Терек» - «Спартак» 19:30

    8 ноября (воскресенье)

    «Рубин» - «Крылья Советов» 14:30

    «Краснодар» - ЦСКА 17:00

    «Локомотив» - «Зенит» 19:30

    9 - 17 ноября

    Сбор сборной команды России.

    16 тур

    21 ноября (суббота)

    «Амкар» - «Рубин» 12:00

    ЦСКА - «Крылья Советов» 14:00

    «Зенит» - «Урал» 16:30

    «Локомотив» - «Анжи» 19:00

    22 ноября (воскресенье)

    «Мордовия» - «Динамо» 14:30

    «Кубань» - «Терек» 17:00

    «Спартак» - «Краснодар» 19:30

    23 ноября (понедельник)

    «Ростов» - «Уфа» 19:00

    17 тур

    27 ноября (пятница)

    «Урал» - «Мордовия» 17:00

    28 ноября (суббота)

    «Уфа» - «Кубань» 12:30

    «Крылья Советов» - «Амкар» 15:00

    «Терек» - «Зенит» 17:30

    29 ноября (воскресенье)

    «Анжи» - ЦСКА 15:00

    «Краснодар» - «Ростов» 17:30

    30 ноября(понедельник)

    «Рубин» - «Спартак» 19:00

    «Динамо» - «Локомотив» 19:00

    18 тур

    3 декабря (четверг)

    «Амкар» - ЦСКА 17:00

    «Мордовия» - «Терек» 19:00

    «Зенит» - «Уфа» 19:00

    «Кубань» - «Краснодар» 19:00

    4 декабря (пятница)

    «Динамо» - «Анжи» 19:00

    «Локомотив» - «Урал» 19:00

    «Ростов» - «Рубин» 19:00

    «Спартак» - «Крылья Советов» 19:00

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11