Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий: «Несколько футболистов под вопросом»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о травмированных игроках своей команды, которые рискуют пропустить матч со сборной Молдавии.

    «У нас действительно под вопросом участие в матче нескольких футболистов. У Дзагоева небольшое повреждение боковой связки после матча с "Динамо", и он пока работает в щадящем режиме. То же самое касается Смольникова и Василия Березуцкого», - сказал Слуцкий.

    Напомним, что Смольников провел последнюю тренировку в Химках перед вылетом в Кишинев по индивидуальному плану, Алан Дзагоев пропустил занятие. Матч со сборной Молдавии состоится 9 октября в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11