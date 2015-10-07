Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Слуцкий: «Несколько футболистов под вопросом»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о травмированных игроках своей команды, которые рискуют пропустить матч со сборной Молдавии.

    «У нас действительно под вопросом участие в матче нескольких футболистов. У Дзагоева небольшое повреждение боковой связки после матча с «Динамо», и он пока работает в щадящем режиме. То же самое касается Смольникова и Василия Березуцкого», – сказал Слуцкий.

    Напомним, что Смольников провел последнюю тренировку в Химках перед вылетом в Кишинев по индивидуальному плану, Алан Дзагоев пропустил занятие. Матч со сборной Молдавии состоится 9 октября в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997035
    numo444634
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+