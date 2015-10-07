Слуцкий: «Несколько футболистов под вопросом»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о травмированных игроках своей команды, которые рискуют пропустить матч со сборной Молдавии.

«У нас действительно под вопросом участие в матче нескольких футболистов. У Дзагоева небольшое повреждение боковой связки после матча с «Динамо», и он пока работает в щадящем режиме. То же самое касается Смольникова и Василия Березуцкого», – сказал Слуцкий.

Напомним, что Смольников провел последнюю тренировку в Химках перед вылетом в Кишинев по индивидуальному плану, Алан Дзагоев пропустил занятие. Матч со сборной Молдавии состоится 9 октября в 21:45 по московскому времени.