Дель Боске сделал три замены в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске сделал три замены в команде по сравнению с изначальной заявкой на матчи против Люксембурга и Украины.

Вместо Иньиге Мартинеса вызван полузащитник "Атлетика" Микель Сан Хосе. Его одноклубник Хаби Этчейта заменит Бруно Сориано, а защитник Марио Гаспар из "Вильярреала" заменит Даниэля Карвахаля.

Отметим, для Гаспара и Этчейты заключительные матчи отбора Евро-2016 могут стать дебютными в составе национальной сборной. На счету Сан Хосе уже есть три матча за Испанию.