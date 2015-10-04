«Бавария» повторила рекорд сезона, в котором сделала «требл»

"Бавария", разгромив дортумндскую "Боруссию" со счетом 5:1, одержала восьмую подряд победу в Бундеслиге со старта чемпионата. Тем самым мюнхенцы повторили свой собственный рекорд сезона-2012/13, в котором команда сделала "требл" - завоевала чемпионство и кубок Германии, а также выиграла Лигу чемпионов.

Кроме того, разрыв в турнирной таблице Бундеслиги между первым и вторым местами теперь составляет семь очков. Такого не было в истории турнира с тех пор, как за победу стали начислять три очка.