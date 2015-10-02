Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Строители ростовского стадиона к ЧМ-2018 опережают график на три месяца

    Строители ростовского стадиона ЧМ-2018 на две трети завершили работы по устройству железобетонных колонн. Полностью завершено устройство фундаментных железобетонных плит, на 35% выполнены работы по устройству железобетонных стен, на 42% - балок для перекрытия трибун. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству лестничных железобетонных маршей и перекрытий, а также временных металлоконструкций.

    Строительные работы "Ростов-Арены" ведутся с опережением графика на три месяца.

    Источник: Коммерсант

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2015 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      Shaft 2 октября 2015, 15:19

      Может красавчики, а может это зачаток большой катастрофы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Батяня Дон 2 октября 2015, 11:12

      Красавчики!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11