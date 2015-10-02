Строители ростовского стадиона к ЧМ-2018 опережают график на три месяца

Строители ростовского стадиона ЧМ-2018 на две трети завершили работы по устройству железобетонных колонн. Полностью завершено устройство фундаментных железобетонных плит, на 35% выполнены работы по устройству железобетонных стен, на 42% - балок для перекрытия трибун. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству лестничных железобетонных маршей и перекрытий, а также временных металлоконструкций.

Строительные работы "Ростов-Арены" ведутся с опережением графика на три месяца.