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  • Виллаш-Боаш угрожал испортить имидж «Зенита» в случае увольнения

Виллаш-Боаш угрожал испортить имидж «Зенита» в случае увольнения

30 сентября 2015, 20:01
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Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пригрозил испортить репутацию клуба в Европе в случае досрочного расторжения контракта.

Сообщается, что «Зенит» намеревался прекратить сотрудничество с португальцем и предложил ему обсудить этот вопрос, однако тот наотрез отказался это делать и даже угрожал, что будет дискредитировать клуб в Европе, чтобы больше ни один иностранец не приехал работать в «Зенит». Об этом рассказал источник в клубе.

«Руководство «Зенита» вынуждено смириться с тем, что Боаш проработает в клубе до истечения своего контракта. Если его уволить сейчас, то он поднимет шум в западной прессе и нанесет такой ущерб репутации клуба, что восстанавливать доброе имя питерскому клубу придется долгое время. Дошло до того, что Виллаш-Боаш заявил руководству примерно следующее: «Я вам сделаю такую репутацию, что вы еще сильно потом пожалеете. Ни один уважающий себя иностранец не захочет тут работать», – сказал источник.

Напомним, что генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов утверждает, что Виллаш-Боаш в любом случае покинет клуб после завершения контракта.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (2)
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satybaldyev_sergey
1443633122
ну а что, правильно с одной стороны!!!! а то в России в привычку уже вошло, сначала подписывают контракты с тренерами, вбухивают миллионы. а потом досрочно расторгают контракт и опять же для этого вбухивают неустойки (в миллионах)...
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n272nm
1443642529
Феноменальный бред :))))) А застрелить Миллера Боаш не обещал?! Ну, или там обанкротить Газпром?! :)))))
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