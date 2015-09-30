Виллаш-Боаш угрожал испортить имидж «Зенита» в случае увольнения

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пригрозил испортить репутацию клуба в Европе в случае досрочного расторжения контракта.

Сообщается, что «Зенит» намеревался прекратить сотрудничество с португальцем и предложил ему обсудить этот вопрос, однако тот наотрез отказался это делать и даже угрожал, что будет дискредитировать клуб в Европе, чтобы больше ни один иностранец не приехал работать в «Зенит». Об этом рассказал источник в клубе.

«Руководство «Зенита» вынуждено смириться с тем, что Боаш проработает в клубе до истечения своего контракта. Если его уволить сейчас, то он поднимет шум в западной прессе и нанесет такой ущерб репутации клуба, что восстанавливать доброе имя питерскому клубу придется долгое время. Дошло до того, что Виллаш-Боаш заявил руководству примерно следующее: «Я вам сделаю такую репутацию, что вы еще сильно потом пожалеете. Ни один уважающий себя иностранец не захочет тут работать», – сказал источник.

Напомним, что генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов утверждает, что Виллаш-Боаш в любом случае покинет клуб после завершения контракта.