ФАС: «Обращаться за субсидиями в бюджет и тратить миллионы на спонсорство клуба – это странно»

Начальник управления контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Рутенберг прокомментировал то обстоятельство, что госкомпании спонсируют спортивные клубы. Напомним, ранее ФАС потребовала от РЖД отказаться от финансирования «Локомотива».

«Сейчас нельзя сказать, как это повлияет на клубы. Возможно, конкуренция в спорте станет честнее. Пока необходимо выяснить, за счет каких денег содержатся клубы – тариф, который мы все оплачиваем, или прибыль компании. Если прибыль, то какая – уменьшают премии менеджменту или сокращают инвестиции», – говорит Рутенберг.

Нынешнее положение вещей вызывает у чиновника недоумение.

«Ясно одно, если компания обращается за субсидиями в бюджет, но при этом тратит десятки миллионов в валюте на спонсорство, это выглядит несколько странным, мягко говоря».