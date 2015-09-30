«Манчестер Юнайтед» – «Вольфсбург». Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» после неудачи в стартовом матче Лиги чемпионов против ПСВ принимает на своем поле «Вольфбург». «Волки» после потери лидеров летом имеют некоторые проблемы с игрой, поэтому вполне могут проиграть на «Олд Траффорд» и дать шанс ЦСКА сравняться с остальными командами группы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вольфсбург». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите