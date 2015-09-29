Касерес исключен из первой команды «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Мартин Касерес временно отчислен из состава первой команды.

«Поведение Касереса является серьезным нарушением обязательств перед «Ювентусом», а также наносит ущерб имиджу нашего клуба. «Ювентус» принял дисциплинарные меры в отношении игрока в виде штрафа и временного исключения из первой команды», – сказано в заявлении клуба.

Напомним, что накануне Касерес стал виновником ДТП, находясь к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Футболист выехал на встречную полосу, протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в автобусную остановку. Игрок не пострадал и был лишен водительских прав.

Кроме того, сообщается, что это уже не первый подобный инцидент с участием Касереса. Весной 2013 года он также попал в ДТП, в результате которого оказался в больнице.