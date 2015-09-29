Амелия подпишет контракт с «Челси»

Бывший голкипер «Милана» Марко Амелия вероятнее всего продолжит свою карьеру в лондонском «Челси». В 33-летнем итальянце лично заинтересован главный тренер синих Жозе Моуринью, так как после травмы Тибо Куртуа в команде остался только один опытный вратарь в лице боснийца Асмира Беговича.

Ожидается, что лондонцы заключат с Амелией, который на данный момент является свободным агентом, краткосрочное соглашение до зимы, пока основной страж ворот команды Тибо Куртуа не восстановится от своей травмы.