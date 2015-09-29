Гендиректор «Анжи»: «Семин является олицетворением всего наилучшего, что есть в российском тренерском цехе»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал, что решение по расставанию с наставником команды Юрием Семиным далось тяжело.

«Юрий Павлович Семин является олицетворением всего наилучшего, что есть в российском тренерском цехе. Он настоящий профессионал и отличный человек. Решение по расставанию, с таким тренером далось нам достаточно сложно. Плюс был в том, мы с Семиным, как единомышленники, смотрели на происходящее одними глазами. Мы сделали то, что пойдет на пользу клубу, все остальные личные амбиции ушли на второй план.

Команду к матчу с «Кубанью» будет готовить и.о. главного тренера Руслан Агаларов. Сегодня вечером он проведет первую тренировку с основным составом. Сейчас он уже проводит тренировку с дублем», – сказал Кораблев.