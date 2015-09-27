Панченко: «У нас команда максималистов»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, вышедший в стартовом составе армейцев на матч с "Локомотивом", поделился своими впечатлениями от московского дерби.

- Конечно, мы расстроены результатом. Хотели победить, играли на победу. В первом тайме была борьба за инициативу. Во втором у нас было подавляющее преимущество, но мы не смогли его реализовать.

- В эпизоде с назначенным пенальти фол был?

- Да, фол был, Пейчинович ударил мне по ноге.

- Если отталкиваться от игры «Локомотива», можно ли говорить, что ничья закономерна? Соперник был чуть лучше в первом тайме, мы во втором.

- Наверное, так. Но у нас команда максималистов, мы хотим побеждать в каждой игре.

- Если учитывать пенальти, у тебя сегодня очередное результативное действие. В последних турах ты хорошо действуешь: забил «Мордовии» и «Байкалу», сегодня заработал 11-метровый. Можно ли сказать, что ты уже совсем близко к основе и тренеры тебе доверяют?

- Спасибо за теплые слова! Я стараюсь проявить себя в каждой игре. Хорошо, что в предыдущих матчах удалось забить. Сегодня не довелось, но ничего страшного. Буду работать над реализацией. Стремлюсь играть в основном составе.