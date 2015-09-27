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    Врач, которого выгнал Гвардиола, будет лечить Кличко

    Доктор Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт, который ранее покинул мюнхенскую "Баварию" из-за конфликта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, будет контролировать лечение украинского боксера Владимира Кличко, сообщает allboxing.ru.

    Ранее Кличко отказался от титульного боя с Тайсоном Фьюри из-за травмы ноги. Поединок должен был состояться 24 октября в Дюссельдорфе.

    Предполагается, что на следующей неделе станут известны сроки восстановления Кличко, который надеется провести бой уже в этом году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 12:17
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 29 сентября 2015, 08:50

      Я думал - речь про психиатра

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Arti novochek 27 сентября 2015, 12:41

      его никто не вылечит

      0
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