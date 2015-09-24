Стеванович: «Стыдно проигрывать»

Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович огорчен поражением в матче 1/16 Кубка России против «Химок» (1:0).

«Стыдно проигрывать… Нельзя пропускать так голы, надо было лучше играть... Причины такого тяжело найти. Я уверен, что все игроки на сто процентов готовы были выкладываться, но не получилось. Сейчас у нас не очень хороший момент: мы шокированы тем, как проиграли ЦСКА, а после таких матчей тяжело входить в струю. Никто из игроков не принимал это поражение, потому что мы должны были брать тогда три очка. Сейчас нам нужно думать позитивнее", - говорит Стеванович.