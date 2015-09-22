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    Мутко: «В Премьер-лиге должно быть 18 команд»

    Президент РФС Виталий Мутко высказал свое мнение об оптимальном количестве команд в российской Премьер-лиге.

    «Я сторонник того, чтобы в РФПЛ играло 18 команд, но должна быть экономическая основа. У нас три приватных клуба, остальные в той или иной степени привязаны к бюджетам субъектов РФ. Субъектам сейчас крайне сложно, этот период надо пройти. Привлекать спонсоров тяжело, в бизнесе все не совсем стабильно. Надеюсь, год-два, и этот период закончится, и тогда можно будет говорить», – заявил Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.09.2015 08:03
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    Комментарии (14)
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    Виталич
    1442909811
    18 команд и весна-осень...
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    CSKA №1
    1442911343
    16 за глаза!Больше не надо!!!
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    westerose
    1442918629
    2 команды Мутко будет финансировать со своего кармана.
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    Lakhamu
    1442919340
    календарь игр в таком случае надо будет вписывать декабрьские игры на юге, т.к. в том же Питере в ноябре-декабре на стадион почти никто не ходит. два часа торчать на ветру... а если снег?... а если дождь?
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    Garrincha58
    1442919902
    тупизм очередной от муткова
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    footballforeverNN
    1442923857
    сразу видно чудак полный ноль в футболе
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    алекс88
    1442924349
    Да хоть 40 толку то,если по тв даже спартак-зенит не показывают,то что тогда ждать от газовик- Уфа например
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    ufos73
    1442927067
    3 это Спартак ЦСКА и Краснодар? с 2 последними я не очень уверен
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    IRISTON
    1442949306
    будет интересно. после ЧМ по любому
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    ologreds
    1694997123
    numo443129
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