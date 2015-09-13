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    РФПЛ. Первую победу в сезоне «Терек» одержал в Махачкале

    Грозненский «Терек» переиграл махачкалинский «Анжи» в выездном матче 8-го тура чемпионата России.

    Основные события встречи пришлись на второй тайм, в котором грозненцы и забили оба гола.

    Отметим, что для «Терека» этот успех стал первым в новом сезоне чемпионата России.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

    Анжи (Махачкала) — Терек (Грозный) — 0:2 (0:0) текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 0:1 — Лазич, 59 (в свои ворота). 0:2 — Лебеденко, 62.

    Анжи: Песьяков, Жиров, Тигиев, Ещенко, Лазич, Максимов (Хадарцев, 69), Леонардо, Мкртчян, Эбесилио, Боли, Алмейда.

    Терек: Городов, Семенов, Кудряшов, Родолфо, Уциев, Иванов, Маурисио, Айссати, Варкен, Лебеденко (Рыбус, 69), Митришев.

    Предупреждения: Лазич, 13. Боли, 20. Городов, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 20:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +354

      REDAT 14 сентября 2015, 11:07

      Поздравляю "Терек" с победой!!!!!! "Анжи" ребятам не унывать, будут у "Анжи" еще победы! Всем Вам удачи!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 14 сентября 2015, 01:26

      Анжи и Терек должны остаться в высшей лиге а вылетают пусть московские клубы это чемпионат россии а не москвы

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 13 сентября 2015, 22:44

      не если договорняк то счет был бы 0:5

      1
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      Рейтинг: +9

      Даггер 13 сентября 2015, 21:32

      Там Анжи выйграет если у Анжи будет нужны очки чтоб не вылетит.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Даггер 13 сентября 2015, 21:31

      Договорняк

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ > Даггер 13 сентября 2015, 22:30

      ДА йобный врот когда Терек выигрывает всегда договорняк. Вам самим нах*ер не надоело?

      2
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      Рейтинг: +19

      bentlly 13 сентября 2015, 21:21

      Как так у Анжи просто не везёт. Ребята больше создаёт головой момент но не забет

      -2
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      Рейтинг: +19

      bentlly 13 сентября 2015, 21:19

      Сёмин пора уходит из Анжи. Просто жалько Анжи . жалллл

      0
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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ 13 сентября 2015, 21:18

      Поздравляю всех Терекчан. Анжи удачи!

      1
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 13 сентября 2015, 21:18

      С победой нас! Мы сильнее!
      Анжи сори, и удачи в следующих играх!

      0
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