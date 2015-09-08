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    • Селюк: «Отмена лимита – это одни только плюсы российскому футболу»

    Селюк: «Отмена лимита – это одни только плюсы российскому футболу»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о лимите на легионеров в России.

    «Я не только против нового лимита, я вообще против любых ограничений. С этими лимитами скоро играть будет некому. Погребняк уже вернулся, скоро заявят Юрана с Карпиным. А Карпин, я вам скажу, находится в лучшей форме, чем вся команда, которую он сейчас тренирует. Да что там, даже Никита Палыч Симонян вернется. Когда Мутко объясняет решение по лимиту, то говорит, что такова позиция государства. Но позиция государства совсем другая: иметь сильную сборную и здоровую нацию. Как ты сделаешь здоровую нацию при помощи лимита? Что изменится от того, что на поле будут выходить на четыре россиянина больше?

    Я убежден, что только конкуренция может сделать хорошую сборную и хороших футболистов. Не будет лимита – и клубы не станут задерживать игрока у себя, не отпуская его в топ-чемпионат. Упадут цены на футболистов, разгрузится зарплатная ведомость. Наконец, повысится класс всех футболистов. Если молодой защитник Петя Иванов будет тренироваться в «Зените» вместе с Халком, он гораздо быстрее будет прогрессировать, чем защитник Вася, который тренируется в «Газовике» против нападающего Феди. За счет чего могут развиваться Вася и Федя, если ни тот, ни другой играть не умеют? Отмена лимита – это одни только плюсы российскому футболу», – сказал Селюк.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.09.2015 16:48
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    Комментарии (38)
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    Marizza
    1441737292
    Какие плюсы ??? Как вы задолбали своими 4+7 И Сборная и клубы при 5+6 наивысших успехов добились, какого рожна этот лимит вообще ослабили?
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    Marizza
    1441737430
    Всех кто за отмену лимит надо сажать в тюрьму! Это не просто диби лы, это опасные диби лы которых нужно изолировать от общества !
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    kolc47
    1441739266
    Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com
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    palik
    1441742483
    Единственное чем поможет лимит Российскому футболу, это команды будут более ответственно подходить к закупкам, перестав покупать разный шлак зарубежный!
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    Enter2006
    1441747285
    "Петя Иванов будет тренироваться в "Зените" вместе с Халком, он гораздо быстрее будет прогрессировать, чем защитник Вася..." --- В сборной СССР "ВАСЯ И ФЕДЯ" тренировались без "Халков", и была команда вплоне боеспособной. Не несите бред! Лучше увеличивайте финансирование для молодёжки, смотрите что с ней творится, тогда не нужно будет покупать за десятки миллионов "Халков", и дети здоровые будут в РФ, и "Васи и Феди" будут драть таких как Халк!
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    Rezec
    1441768521
    Одни плюсы: отсутствие конкуренции и большие зарплаты у бестолковых игроков
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    Amateur_Pele
    1441770990
    Рвач, делюга, и хам не должен делиться своим вонючим мнением о том, что лучше для футбола!
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    Djazzz
    1441782068
    лимит-тормоз прогресса
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    Grag
    1441865107
    отмена лимита это один только плюс Селюку!!!
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    ologreds
    1694997218
    numo441707
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