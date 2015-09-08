Селюк: «Отмена лимита – это одни только плюсы российскому футболу»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о лимите на легионеров в России.

«Я не только против нового лимита, я вообще против любых ограничений. С этими лимитами скоро играть будет некому. Погребняк уже вернулся, скоро заявят Юрана с Карпиным. А Карпин, я вам скажу, находится в лучшей форме, чем вся команда, которую он сейчас тренирует. Да что там, даже Никита Палыч Симонян вернется. Когда Мутко объясняет решение по лимиту, то говорит, что такова позиция государства. Но позиция государства совсем другая: иметь сильную сборную и здоровую нацию. Как ты сделаешь здоровую нацию при помощи лимита? Что изменится от того, что на поле будут выходить на четыре россиянина больше?

Я убежден, что только конкуренция может сделать хорошую сборную и хороших футболистов. Не будет лимита – и клубы не станут задерживать игрока у себя, не отпуская его в топ-чемпионат. Упадут цены на футболистов, разгрузится зарплатная ведомость. Наконец, повысится класс всех футболистов. Если молодой защитник Петя Иванов будет тренироваться в «Зените» вместе с Халком, он гораздо быстрее будет прогрессировать, чем защитник Вася, который тренируется в «Газовике» против нападающего Феди. За счет чего могут развиваться Вася и Федя, если ни тот, ни другой играть не умеют? Отмена лимита – это одни только плюсы российскому футболу», – сказал Селюк.

