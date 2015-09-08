Участники Лиги чемпионов могут помочь беженцам в Европе

УЕФА призывает участников нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов оказать беженцам в Европе финансовую помощь. Об этом сообщил глава пресс-службы организации Педро Пинто.

Отметим, что ранее с подобной инициативой выступил португальский "Порту", уже обратившийся к президенту УЕФА Мишелю Платини с открытым заявлением. "Драконы" предлагают каждому участнику Лиги чемпионов жертвовать по 1 евро с билетов на домашние игры первого и второго тура. Предложение португальцев поддержала менхенгладбахская "Боруссия", "Реал" и мюнхенская "Бавария".

"Инициатива "Порту" однозначно приветствуется УЕФА, и мы призываем остальные клубы поддержать ее. УЕФА в настоящее время разрабатывает дополнительную программу поддержки беженцев, которая будет финансироваться через благотворительный фонд", - говорится в заявлении Пинто.