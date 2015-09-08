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Участники Лиги чемпионов могут помочь беженцам в Европе

8 сентября 2015, 13:44
4

УЕФА призывает участников нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов оказать беженцам в Европе финансовую помощь. Об этом сообщил глава пресс-службы организации Педро Пинто.

Отметим, что ранее с подобной инициативой выступил португальский "Порту", уже обратившийся к президенту УЕФА Мишелю Платини с открытым заявлением. "Драконы" предлагают каждому участнику Лиги чемпионов жертвовать по 1 евро с билетов на домашние игры первого и второго тура. Предложение португальцев поддержала менхенгладбахская "Боруссия", "Реал" и мюнхенская "Бавария".

"Инициатива "Порту" однозначно приветствуется УЕФА, и мы призываем остальные клубы поддержать ее. УЕФА в настоящее время разрабатывает дополнительную программу поддержки беженцев, которая будет финансироваться через благотворительный фонд", - говорится в заявлении Пинто.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Весь мир Порту Боруссия М Бавария Реал
Комментарии (4)
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Eighty
1441715323
Не судите конечно строго, но по мне так, если Зениту и ЦСКА принимать участие в какой-либо благотворительности, то наверное лучше эти средства направить на благие дела в России. Отдать эти средства например в больницы для детей и так далее. Хоть политика и спорт разные вещи, но спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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senco
1441719696
Беженцам Донбасса УЕФА скидываться не хотел. Сами справились. Так что эти дела - без нас.
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n272nm
1441719970
У нас в России достаточно проблем, на которые можно направить благотворительность.
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астраханец
1441724286
Почему бы шейха не помочь братьям по вере? Почему именно европейцы должны помогать наглым арабам? Бредовая идея
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