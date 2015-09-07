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    Анене: «Долго не думал над предложением «Амкара»

    Форвард Чума Анене прибыл в расположение пермского "Амкара". Бывший футболист клуба "Работнички" не скрывает своего удовлетворения от этого перехода.

    "Переход в "Амкар" - это, безусловно, шаг вперед в карьере. Российская лига значительно сильнее македонской, поэтому долго не думал над предложением. Тем более, за пермский клуб играет Фегор Огуде, с которым мы были вместе в норвежской "Волеренге" и он мне советовал соглашаться и рассказывал много хорошего о клубе. Уверен, что в составе "Амкара" у меня намного больше возможностей заявить о себе", - дал свой комментарий нападающий после презентации.

    Контракт с "Амкаром" рассчитан на ближайшие два сезона. Выступать за пермскую команду уроженец Осло будет под 11-м номером.

    Источник: ФК «Амкар»

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    07.09.2015 13:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 сентября 2015, 17:28

      Имя не симпатичное, нужно изменить.

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